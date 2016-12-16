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    Линдси Лохан станет ведущей нового реалити-шоу

    • Сьогодні, 14:24
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    Линдси Лохан во всю работает над возвращением в мир шоу-бизнеса и готовится представить реалити-шоу «Антисоциальная сеть», ведущей которого она стала.

     В сети появился первый тизер шоу с громким девизом: «I'm Back Bitches».

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    Сюжет каждого эпизода шоу будет состоять из трех компрометирующих заданий, которые будут даваться участникам. Некоторые из участников даже не будут подозревать, что являются частью какого-либо задания, соответственно формат реалити-шоу будет в стиле розыгрышей. Сама Линдси станет куратором социальных сетей и выполнения заданий.

    «Вы же знаете, как опасно оставлять свои телефоны где попало? – спрашивает девушка в промо-видео шоу. – Особенно рядом со мной». Суть нового реалити – показать на что способны люди ради сохранения информации из своих соцсетей. Поклонники Лохан уже выразили свою радость по поводу возращения их кумира на экраны, пусть пока и в роли ведущей.

    Джерело: popcornnews

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