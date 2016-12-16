Линдси Лохан станет ведущей нового реалити-шоу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Линдси Лохан во всю работает над возвращением в мир шоу-бизнеса и готовится представить реалити-шоу «Антисоциальная сеть», ведущей которого она стала.

В сети появился первый тизер шоу с громким девизом: «I'm Back Bitches».

Сюжет каждого эпизода шоу будет состоять из трех компрометирующих заданий, которые будут даваться участникам. Некоторые из участников даже не будут подозревать, что являются частью какого-либо задания, соответственно формат реалити-шоу будет в стиле розыгрышей. Сама Линдси станет куратором социальных сетей и выполнения заданий. «Вы же знаете, как опасно оставлять свои телефоны где попало? – спрашивает девушка в промо-видео шоу. – Особенно рядом со мной». Суть нового реалити – показать на что способны люди ради сохранения информации из своих соцсетей. Поклонники Лохан уже выразили свою радость по поводу возращения их кумира на экраны, пусть пока и в роли ведущей.

Джерело: popcornnews