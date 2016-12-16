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    «Мама и рыжий король»: грустный мультфильм про пап, мам и вечную любовь

    • Сьогодні, 11:30
    • Розсилка

    Мама Тимохи убралась в квартире, настирала белья и наварила супа. Устала и ушла гулять по осеннему парку, потому что дома её особо никто не замечал. Там она повстречала рыжего дяденьку, оказавшегося королем! А дальше... Впрочем, так случается достаточно часто.

    В этом милом рисованном мультфильме один день из жизни самой обычной семьи.

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    Но возможно, несколько минут потраченных на просмотр этого мультфильма радикально изменят чью-то серую обыденность.

    Джерело: Культурология

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