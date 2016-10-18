Марк Цукерберг показал, как тренируется со своей дочерью

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Известный миллионер и основатель популярной соцсети Facebook Марк Цукерберг показал милое видео со своей дочерью Макс.

Ролик он опубликовал на свой странице в соцсети. На видео он подтягивается, а на спине в специальной сумке для младенцев его дочь Макс.

Кроме того, на другом видео Цукерберг показал, как отжимается, опять же, с дочкой на спине.

«Как только я останавливаюсь, она кричит "Еще! Еще". Это самый требовательный тренер, который у меня был», – написал Цукерберг.

Сторонники программиста просто засыпали его комментариями и высказали свое восхищение. Другая часть упрекнула Цукерберга, ведь заниматься с ребенком очень опасно.

Джерело: 24 канал