Марк Цукерберг показал, как тренируется со своей дочерью
- Сьогодні, 16:26
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Розсилка
Известный миллионер и основатель популярной соцсети Facebook Марк Цукерберг показал милое видео со своей дочерью Макс.
Ролик он опубликовал на свой странице в соцсети. На видео он подтягивается, а на спине в специальной сумке для младенцев его дочь Макс.
Кроме того, на другом видео Цукерберг показал, как отжимается, опять же, с дочкой на спине.
«Как только я останавливаюсь, она кричит "Еще! Еще". Это самый требовательный тренер, который у меня был», – написал Цукерберг.
Сторонники программиста просто засыпали его комментариями и высказали свое восхищение. Другая часть упрекнула Цукерберга, ведь заниматься с ребенком очень опасно.
Джерело: 24 канал