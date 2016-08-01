Масленица-2017: Настя Каменских показала, как готовит диетические блины

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Масленица в разгаре и украинские звезды хвастаются своими кулинарными шедеврами

Сексапильная солистка дуэта «Потап и Настя» в новом выпуске своего видеоблога показала, как приготовить необычные, диетические, блины.

Так, в своем рецепте Каменских заменила обычную муку на безглютеновую, а молоко – на воду:

«В разгар Масленицы очень хочется радовать себя вкусненьким. Но вы-то знаете, с какой строгостью я отношусь к питанию. Вот и блины у меня диетические!» – так подписала видеоролик певица.

Правда, не все поклонники оценили кулинарный талант певицы. Многие отметили, что ее блины выглядят не слишком аппетитно.