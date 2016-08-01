Масленица-2017: Настя Каменских показала, как готовит диетические блины
- Сьогодні, 16:10
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Масленица в разгаре и украинские звезды хвастаются своими кулинарными шедеврами
Сексапильная солистка дуэта «Потап и Настя» в новом выпуске своего видеоблога показала, как приготовить необычные, диетические, блины.
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Так, в своем рецепте Каменских заменила обычную муку на безглютеновую, а молоко – на воду:
«В разгар Масленицы очень хочется радовать себя вкусненьким. Но вы-то знаете, с какой строгостью я отношусь к питанию. Вот и блины у меня диетические!» – так подписала видеоролик певица.
Правда, не все поклонники оценили кулинарный талант певицы. Многие отметили, что ее блины выглядят не слишком аппетитно.Напомним нашим читателям, что «Скотч» подготовил подборку лучших рецептов блинов от знаменитостей, которые можно смело готовить во время Масленицы.