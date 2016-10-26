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    «Мисс Вселенной-2016» стала 24-летняя француженка

    • Сьогодні, 11:22
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    Почетный титул получила Ирис Миттенар из Франции.

    В Филиппинах завершился конкурс красоты «Мисс Вселенная». В этом году победу одержала 24-летняя Ирис Миттенар из Франции.

    Девушка учится на стоматолога в городе Лилль. Ирис уже успела поделиться первыми впечатлениями от победы. Красавица призналась, что победа стала для нее полной неожиданностью, и теперь она очень горда представлять не только свою родную Францию, но и всю Европу.

    Заметим, что титул «Мисс Вселенная» француженка выигрывала только один раз - 64 года назад.

    Теперь же 24-летней Миттенар весь будущий год придется заниматься благотворительностью и временно отодвинуть учебу на второй план. Своей миссией победительница назвала доступное образование для всех детей на планете.

    В конкурсе принимали участие 86 красавиц. «Вице-мисс» стала гаитянка Ракель Пелисье, а третье место получила Андреа Товар из Колумбии. Украину на конкурсе представляла 19-летняя киевлянка родом из Крыма Алена Сподинюк. 

    Джерело: ТСН

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