«Мисс Вселенной-2016» стала 24-летняя француженка

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Почетный титул получила Ирис Миттенар из Франции.

В Филиппинах завершился конкурс красоты «Мисс Вселенная». В этом году победу одержала 24-летняя Ирис Миттенар из Франции.

Девушка учится на стоматолога в городе Лилль. Ирис уже успела поделиться первыми впечатлениями от победы. Красавица призналась, что победа стала для нее полной неожиданностью, и теперь она очень горда представлять не только свою родную Францию, но и всю Европу.

Заметим, что титул «Мисс Вселенная» француженка выигрывала только один раз - 64 года назад.

Теперь же 24-летней Миттенар весь будущий год придется заниматься благотворительностью и временно отодвинуть учебу на второй план. Своей миссией победительница назвала доступное образование для всех детей на планете.

В конкурсе принимали участие 86 красавиц. «Вице-мисс» стала гаитянка Ракель Пелисье, а третье место получила Андреа Товар из Колумбии. Украину на конкурсе представляла 19-летняя киевлянка родом из Крыма Алена Сподинюк.

Джерело: ТСН