  1. Головна
  2. Скотч
  3. Відео
    Відео

    Модель plus-size снялась в соблазнительном видео

    • Вчора, 16:51
    • Розсилка

    Новая серия рождественского календаря Love

    А создатели календаря Love умеют удивлять: в новой серии рождественского календаря снялась модель plus-size Эшли Грэм.

    Читайте також

    В клипе под названием Who Framed Ashley Graham? девушка появляется в образе соблазнительной красотки Джессики Рэббит. В черно-белом ролике Эшли в обтягивающем корсете и легинсах воспроизводит сцену из фильма «Кто подставил кролика Роджера». Да, Грэм ничем не хуже топ-моделей, ранее принимавших участие в съемках: Беллы ХадидИрины ШейкБарбары ПалвинЭмили Ратаковскии других.



    Джерело: graziamagazine.ru

    Читайте також
    мода и красота
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ