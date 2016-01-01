Модель plus-size снялась в соблазнительном видео



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Новая серия рождественского календаря Love

А создатели календаря Love умеют удивлять: в новой серии рождественского календаря снялась модель plus-size Эшли Грэм.

В клипе под названием Who Framed Ashley Graham? девушка появляется в образе соблазнительной красотки Джессики Рэббит. В черно-белом ролике Эшли в обтягивающем корсете и легинсах воспроизводит сцену из фильма «Кто подставил кролика Роджера». Да, Грэм ничем не хуже топ-моделей, ранее принимавших участие в съемках: Беллы Хадид, Ирины Шейк, Барбары Палвин, Эмили Ратаковскии других.









Джерело: graziamagazine.ru