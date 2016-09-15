Модно и ярко: группа «Время и Стекло» представила клип «На Стиле»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Танцы, мода и зажигательный ритм композиции обещают взорвать танцполы Украины

Режиссер клипа Леонид Колосовский в этот раз поместил артистов в несколько разноплановых декораций-атмосфер, а неудержимую энергия танцевального трека выразил с помощью ритмики цвета.

По словам Леонида, благодаря этим находкам видеоклип превратился в «контрастную игру цвета, музыки, танца и моды».

«Стиль для нас имеет огромное значение! Мы с Позитивом – настоящие фанаты интересной одежды, крутых мелодий и отрывных танцев. И каждый кадр «На Стиле» является отражением наших индивидуальностей. Мы хотим донести зрителям, что у самовыражения нет рамок и границ! » - комментируют Надя и Позитив.



