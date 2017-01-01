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    NASA опубликовало впечатляющие кадры с космической миссии на Сатурне

    • Сьогодні, 10:54
    • Розсилка

    NASA объявило об окончании миссии космического аппарата коротким фильмом «Грандиозный финал Cassini».

    Об этом сообщает одна из исследовательских лабораторий NASA.

    26 апреля аппарат Cassini, у которого постепенно заканчивается топливо, начнет завершающую стадию исследований. Финальным «рывком» космического аппарата должен стать полет между поверхностью планеты Сатурн и его кольцами.

    Ученые предполагают, что космический аппарат сможет успешно преодолеть 2400-километровый промежуток и повторит этот маневр 22 раза.

    Джерело: 24 канал

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