NASA опубликовало впечатляющие кадры с космической миссии на Сатурне

NASA объявило об окончании миссии космического аппарата коротким фильмом «Грандиозный финал Cassini».

Об этом сообщает одна из исследовательских лабораторий NASA.

26 апреля аппарат Cassini, у которого постепенно заканчивается топливо, начнет завершающую стадию исследований. Финальным «рывком» космического аппарата должен стать полет между поверхностью планеты Сатурн и его кольцами.

Ученые предполагают, что космический аппарат сможет успешно преодолеть 2400-километровый промежуток и повторит этот маневр 22 раза.