NASA опубликовало впечатляющие кадры с космической миссии на Сатурне
- Сьогодні, 10:54
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NASA объявило об окончании миссии космического аппарата коротким фильмом «Грандиозный финал Cassini».
Об этом сообщает одна из исследовательских лабораторий NASA.
26 апреля аппарат Cassini, у которого постепенно заканчивается топливо, начнет завершающую стадию исследований. Финальным «рывком» космического аппарата должен стать полет между поверхностью планеты Сатурн и его кольцами.
Ученые предполагают, что космический аппарат сможет успешно преодолеть 2400-километровый промежуток и повторит этот маневр 22 раза.
Джерело: 24 канал