NASA показало видео пролета Cassini над поверхностью Сатурна

Сотрудники агентства NASA собрали последние снимки, присланные зондом Cassini после полета над поверхностью Сатурна, и превратили их в короткое видео, позволяющее понять, как выглядела планета с борта космического аппарата. Параллельно в ролике показаны трехмерная модель траектории движения Cassini и то, какие участки Сатурна ему удалось запечатлеть.

В конце апреля, напомним, зонд впервые совершил пролет между кольцами Сатурна и прислал фотографию, демонстрирующую, как с этого расстояния — около 1,4 миллиарда километров — выглядит Земля.

Как пишет The Telegraph, предполагается, что Cassini предстоит совершить еще около 20 подобных пролетов между Сатурном и его кольцами, а затем, к середине сентября этого года, аппарат завершит свою миссию и сгорит в атмосфере планеты.