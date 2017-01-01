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    NASA показало видео пролета Cassini над поверхностью Сатурна

    • Сьогодні, 13:21
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    Агентство показало, как аппарат «видел» поверхность газового гиганта во время последнего сближения.

    Сотрудники агентства NASA собрали последние снимки, присланные зондом Cassini после полета над поверхностью Сатурна, и превратили их в короткое видео, позволяющее понять, как выглядела планета с борта космического аппарата. Параллельно в ролике показаны трехмерная модель траектории движения Cassini и то, какие участки Сатурна ему удалось запечатлеть.

    В конце апреля, напомним, зонд впервые совершил пролет между кольцами Сатурна и прислал фотографию, демонстрирующую, как с этого расстояния — около 1,4 миллиарда километров — выглядит Земля.

    Как пишет The Telegraph, предполагается, что Cassini предстоит совершить еще около 20 подобных пролетов между Сатурном и его кольцами, а затем, к середине сентября этого года, аппарат завершит свою миссию и сгорит в атмосфере планеты.

    Джерело: Bird In Flight

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