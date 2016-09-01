Назад в 90-е: вышел новый трейлер «Спасателей Малибу»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Спасатели Малибу» снова в деле!

Киностудия Paramount Pictures опубликовала трейлер полнометражной версии культового сериала. В фильме снимаются Дуэйн Джонсон, Зак Эфрон, Александра Даддарио.

И куда же без Памелы Андерсон! Режиссером выступил Сет Гордон. На экранах картину можно увидеть 10 мая 2017 года. Телесериал «Спасатели Малибу» выходил в эфир с 1989 по 1999 год. Он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как телешоу с самой большой аудиторией в мире.