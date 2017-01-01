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    Николь Кидман вступилась за Дональда Трампа: Мы обязаны поддержать нашего президента

    • Сьогодні, 08:28
    • Розсилка

    Голливудская звезда Николь Кидман не любит втягиваться в скандалы, тем более, если они касаются политики.

    Однако откровенное недовольство многих селебритис новоизбранным президентом США Дональдом Трампом зацепило актрису.

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    Так, в одном из своих недавних интервью Николь Кидман не стала критиковать эксцентричного политика, а наоборот, призвала всех его поддержать.

    «Я хочу сказать, что Дональд Трамп уже выбран, и мы обязаны поддержать нашего президента, потому что это является основой нашей страны», - заявила Николь.

    Джерело: ТСН

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