Николь Кидман вступилась за Дональда Трампа: Мы обязаны поддержать нашего президента

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Голливудская звезда Николь Кидман не любит втягиваться в скандалы, тем более, если они касаются политики.

Однако откровенное недовольство многих селебритис новоизбранным президентом США Дональдом Трампом зацепило актрису.

Так, в одном из своих недавних интервью Николь Кидман не стала критиковать эксцентричного политика, а наоборот, призвала всех его поддержать.

«Я хочу сказать, что Дональд Трамп уже выбран, и мы обязаны поддержать нашего президента, потому что это является основой нашей страны», - заявила Николь.

Джерело: ТСН