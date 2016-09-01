Новый клип Quest Pistols Show набрал в сети почти 2 миллиона просмотров

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Зажигательный клип снимали в Израиле

Съемки нового клипа Quest Pistols Show проходили в Израиле и оказались под угрозой срыва. По сценарию участники группы меняли локации, от морской набережной Marina Tel Aviv до музея современных искусств, путешествуя по улицам города в солнечную погоду. Но из-за резко начавшегося ливня артисты были вынуждены оставаться в кадре в максимально непростых условиях. Однако съемочная группа решила задержаться в Тель-Авиве, чтобы доснять оставшийся материал. По словам QPS, погода оказалась благосклонна, ведь на следующий день съемок проливной дождь сменило солнце.

«Все наши передвижения между локациями всегда сопровождал ливень, но после команды «Мотор!» он тут же заканчивался, и пока мы находились в кадре, погода баловала нас солнечным светом и теплом. Видимо, ей понравились наши танцы и музыка», – говорят участники Quest Pistols Show.

Одной из основных локаций стал крупнейший в городе музей Tel Aviv Museum of Art. Здание само по себе является одним большим арт-объектом: на его территории – просторная площадь, фонтаны, сады, расположенные на разных уровнях, отделенных друг от друга, видеть которые можно благодаря прозрачному полу.

Артистам также довелось танцевать на краю крыши, где от падения с высоты седьмого этажа отделял всего один неверный шаг.

Отметим, что на Youtube клип посмотрели уже около 2 млн пользователей.