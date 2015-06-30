Облетая Юпитер, станция «Юнона» сделала фотографии, из которых создали зрелищное видео



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Из фотографий, полученных с космической станции, создано это фантастическое 2-минутное видео.

Космический аппарат «Юнона» (Juno), запущенный в августе 2011 года для исследования Юпитера, вышел на орбиту газового гиганта в июле 2016. Станция находится на 53-дневной орбите и делает снимки, пролетая над полюсами крупнейшей планеты в Солнечной системе.

Миссия «Юнона» продлится до февраля 2018 года, после чего станцию уничтожат, направив её с орбиты в атмосферу Юпитера. На сайте агентства НАСА можно следить за появлением новых изображений, например, несколько дней назад опубликовали снимок южного полюса Юпитера.

Создатели этого видео усилили цвета, если бы мы своими глазами увидели газовый гигант, вид открылся бы не таким ярким .

Джерело: cameralabs.org