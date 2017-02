Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вместе с танцорами Тимберлейк прошел по зрительному залу, призывая присоединиться к ним всех желающих

89-ю церемонию вручения награды «Оскар» открыл Джастин Тимберлейк песней, которая была номинирована на получение премии.

Джастин не только представил новую версию трека Can't Stop The Feeling, но и действительно зажег зал — под задорный ритм композиции танцевали практически все: от Наоми Харрис до Стинга и Джеки Чана. Вместе с танцорами Тимберлейк сначала прошел по зрительному залу, призывая присоединиться к ним всех желающих. Больше всех певца поддерживала, конечно же, его супруга Джессика Бил.

Среди конкурентов Тимберлейка за лучший саундтрек были Эмма Стоун и Райан Гослинг (Audition и City of stars, «Ла-Ла Ленд»), Алессия Кара (How Far I'll Go, «Моана»), а также Стинг и Джей Ральф (The Empty Chair, «Джим: История Джеймса Фоули»). В итоге лучшим саундтреком стала композиция к фильму «Ла-Ла Ленд».