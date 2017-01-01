Ошибка или нет? На итальянской Неделе моды украинского дизайнера выдали за российского



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Извиняться перед украинкой не стали

Украинский дизайнер Анастасия Колосова собирается судиться с организаторами Недели моды в Риме. Дело она называет принципиальным, ведь ее коллекцию организаторы представили как российскую, говорится в сюжете ТСН.

Дизайнер вспоминает, как радовалась, когда ей предложили представить свою работу на мероприятии высокого уровня. Во время показа своей коллекции постоянно следила за юными моделями – смотреть на экран позади сцены времени не было. Поэтому только когда вернулась в Украину и получила фотографии с выступления, увидела, что ее обманули. «Когда я увидела, у меня просто был шок. Я не понимаю, как на мероприятии такого уровня можно было допустить такую ошибку – выпустить украинского представителя под флагом агрессора», - признается она.

С требованием опровергнуть ошибку дизайнер обратилась к организаторам. Выяснилось, что кроме итальянцев, там есть и россиянка, которая живет в Италии. Именно она и отказала в публичном извинении – лишь предложила исправить ошибку с помощью фоторедакторов на компьютере. Менеджер, которая проводила кастинг для представителей Украины, тоже от всего открещивается. «Я к вашим флагам не имею никакого отношения. Я не хочу светиться и всю эту историю раздувать», – объяснила она по телефону.

Организатор фэшн-показов Оксана Уткина уверена, что это – не совпадение. «Я уверена, что это было сделано специально. Особенно, когда выяснилось, что организаторы были из России», – считает организатор Ukrainian Kids Fashion Week. Юристы же уверены, что из-за ошибки пострадала репутация не только дизайнера, но и страны. Поэтому советуют еще до начала таких конкурсов участникам тщательно проверять, кто организатор. Только это сможет уберечь от подобных скандалов.