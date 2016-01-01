  1. Головна
  2. Скотч
  3. Відео
    Відео

    От Кравчука до Порошенко: в сети появилась новогодняя песня от украинских президентов

    • 29 Грудня, 11:01
    • Розсилка

    В сети появилось музыкальное видео, которое смонтировали из ежегодных праздничных обращений всех пяти президентов Украины: от Леонида Кравчука в 1991 году, до Петра Порошенко 2015-го.

    Всего в 100-секундном ролике, опубликованном на сайте ТСН, использованы кадры с 11 поздравлений: одно от Кравчука, по два от Кучмы, Ющенко и Порошенко и четыре от Януковича.

    В основу песни легла традиционная новогодняя мелодия Jingle Bells.

    Джерело: Обозреватель

    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ