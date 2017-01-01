Первый в мире памятник Гомеру Симпсону установили в Украине
- Сьогодні, 17:10
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Розсилка
В Ивано-Франковске появился первый в мире памятник Гомеру. Речь идет не о древнегреческом поэте, а о герое мультфильма – Гомере Симпсоне.
Его взгляд направлен на любимый гамбургер в руке. Выполнен он не из бронзы или камня, а из специального твердого пенопласта, покрытого пятью слоями краски. Это – первый в мире памятник Гомеру Симпсону. Скульптуру установили на одной из центральных улиц Ивано-Франковска, и она сразу привлекла внимание прохожих.
Новый памятник нравится не только детям, но и взрослым. Мол, такое себе "новое дыхание" в городской среде.
Возможно, он не такой, к какому мы привыкли. Это не какой-то котигорошко, не памятник сечевым стрельцам, или куст калины, но это один из элементов современной массовой культуры, которая популярна во всем мире. Мир живет, меняется,
– отмечает краевед Иван Бондарев.
Установить памятник Гомеру предложили в "Ассоциации студенческого самоуправления Прикарпатья". Говорят, так привлекут больше туристов. Студенты даже провели опрос среди франковцев, и почти половина горожан поддержала идею появления на улицах американского героя.
По словам инициаторов, памятник будет стоять здесь полгода. Оставлять ли его потом – решат жители и гости города.