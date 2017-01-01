Первый в мире памятник Гомеру Симпсону установили в Украине



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Ивано-Франковске появился первый в мире памятник Гомеру. Речь идет не о древнегреческом поэте, а о герое мультфильма – Гомере Симпсоне.

Его взгляд направлен на любимый гамбургер в руке. Выполнен он не из бронзы или камня, а из специального твердого пенопласта, покрытого пятью слоями краски. Это – первый в мире памятник Гомеру Симпсону. Скульптуру установили на одной из центральных улиц Ивано-Франковска, и она сразу привлекла внимание прохожих.