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    Певица Луна выпустила смелый клип о сексуальной энергии

    • Сьогодні, 16:30
    • Розсилка

    В клипе девушка предстает в довольно откровенных нарядах

    Лишь недавно скандальная украинская рэп-группа «Грибы», в состав которой входит продюсер Quest Pistols и «Нервов» Юрий Бардаш, выпустила новый клип «Тает лед», мгновенно взорвавший интернет. Параллельно с успехами «Грибов» растет популярность и жены Юрия Бардаша Кристины, работающей под псевдонимом Луна.

    4 апреля Луна презентовала трек «Пули» и клип на него. «Мои «Пули» – это  призыв к открытию человеческой сексуальной энергии. Пусть потоки бьют, а свобода восторжествует над любыми оковами, что сдерживают нас на пути наслаждения и принятия себя», – говорит певица.

    Новый клип Луны получился смелым, как того и хотела певица: откровенные полупрозрачные наряды, сексуальное нижнее белье, дерзкие позы, томные взгляды и многое другое.

    Напомним, Луна и ее муж, солист «Грибов» Юрий Бардаш успевают не только строить музыкальную карьеру, но и воспитывать ребенка. У супругов есть 4-летний сын Георгий.

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