Pixar прорекламировала мультфильм «Тайна Коко» двухминутной короткометражкой
- Сьогодні, 08:39
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Премьера картины запланирована на 22 ноября этого года.
В рамках промокампании мультфильма «Тайна Коко» создатели проекта — Pixar Productions и Walt Disney Pictures — выпустили двухминутную короткометражку по мотивам картины. Ее главным героем выступает пес по кличке Данте, охотящийся за костью, пишет Slate.
«Тайна Коко» выйдет на большие экраны в ноябре 2017 года. Мультфильм расскажет о 12-летнем Мигеле, который мечтает стать музыкантом несмотря на то, что в его доме музыка считается проклятием. В итоге он решает отправиться в Страну мертвых в поисках своего любимого певца — покойного Эрнесто де ла Круса.
Режиссерами проекта выступят Ли Анкрич и Адриан Молина, ранее работавшие над мультфильмами «История игрушек», «Корпорация монстров», «Тачки», «Рататуй» и другими картинами.
Джерело: Bird In Flight