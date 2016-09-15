  1. Головна
  2. Скотч
  3. Відео
    Відео

    Pixar прорекламировала мультфильм «Тайна Коко» двухминутной короткометражкой

    • Сьогодні, 08:39
    • Розсилка

    Премьера картины запланирована на 22 ноября этого года.

    В рамках промокампании мультфильма «Тайна Коко» создатели проекта — Pixar Productions и Walt Disney Pictures — выпустили двухминутную короткометражку по мотивам картины. Ее главным героем выступает пес по кличке Данте, охотящийся за костью, пишет Slate.

    «Тайна Коко» выйдет на большие экраны в ноябре 2017 года. Мультфильм расскажет о 12-летнем Мигеле, который мечтает стать музыкантом несмотря на то, что в его доме музыка считается проклятием. В итоге он решает отправиться в Страну мертвых в поисках своего любимого певца — покойного Эрнесто де ла Круса.

    Режиссерами проекта выступят Ли Анкрич и Адриан Молина, ранее работавшие над мультфильмами «История игрушек», «Корпорация монстров», «Тачки», «Рататуй» и другими картинами.

    Джерело: Bird In Flight

    Читайте також
    трейлер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ