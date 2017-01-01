Появилась песня, которую можно слушать только во время дождя

В ближайшее время на музыкальном сервисе Spotify появится песня, послушать которую его пользователи смогут только во время дождя, пишет The Verge. Выход трека — часть совместной кампании Spotify и бренда одежды The North Face, таким образом решившего прорекламировать новый дождевик, благодаря которому людям «больше не придется прятаться от дождя».

Авторы песни, о которой идет речь, — участники американской инди-рок-группы из Остина White Denim. Услышать ее новую композицию смогут только те пользователи, которые находятся в местности, где в данный момент идет дождь. То, когда именно и каким пользователям включать трек, Spotify будет определять с помощью функции геотаргетинга.

Сейчас на YouTube опубликован короткий проморолик дождевика The North Face: в видео можно услышать 30-секундную версию песни White Denim.