Принца Уильяма облили водой во время Лондонского марафона

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Один из участников плеснул водой из бутылки в лицо принцу Уильяму, чем развеселил принца Гарри и Кейт Миддлтон

Один из участников 37-го по счету престижного Лондонского марафона облил водой принца Уильяма и его супругу Кейт Миддлтон.

Принц Уильям вместе с супругой дали старт марафону, после чего вместе с принцем Гарри присоединились к волонтерам, которые раздавали воду. Многие участники марафона останавливались, чтобы приветствовать членов королевской семьи. Один из участников плеснул водой из бутылки в лицо принцу Уильяму, чем развеселил принца Гарри и Кейт Миддлтон.

Отметим, что в Лондонском марафоне-2017 приняло участие рекордное количество бегунов - 40 тысяч 382 человека. Победителями марафона стали кенийцы Даниэль Ванджиру и Мэри Кейтани.