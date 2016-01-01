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    Прямой эфир BBC: британская певица, грузинский хор и украинский «Щедрик»

    • 20 Грудня, 12:12
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    Британская звезда грузинского происхождения Кэти Мелуа и грузинский хор «The Gori Women Choir» спели украинский «Щедрик».

    Выступление состоялось в прямом эфире главного телеканала британского ВВС.

    Британская звезда Кэти Мелуа известна в Европе, как одна из самых популярных исполнительниц 2000-х: ее альбомы 4 раза становились платиновыми, а сама она вошла в рейтинг самых богатых музыкантов до 30 лет.

    Украинский «Щедрик» вошел в новый альбом исполнительницы. А недавно вышел одноименный клип.

    Джерело: 24 канал

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