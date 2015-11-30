Пять фильмов Квентина Тарантино, которые надо знать



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В день рождения Квентина Тарантино мы решили вспомнить лучшие его фильмы.

«Бешеные псы» / Reservoir Dogs (1992)

Бюджет первого успешного фильма главного кинорежиссера поколения Х был настолько мал, что многие из актеров приходили на съемки в своих собственных костюмах и тем не менее «Псы» сорвали банк не только в прокате, но и на многих престижных кинофестивалях!

С тех пор Квентин уверен: не в деньгах счастье: «Грандиозный бюджет не делает фильм хорошим, ‒ заявляет режиссер. ‒ Я мог бы снять «Бешеных псов» и без Харви Кейтеля, всего за 30 тысяч долларов, и при этом они были бы по-прежнему великолепны».

Топ-сцена: незабываемый танец мистера Блонда (Майкла Мэдсена) с отрезанным ухом полицейского под задорный трек Stealers Wheel «Stuck In The Middle» ‒ не зря спустя 10 лет после премьеры фильма компания Palisades выпустила серию экшен-кукол по мотивам этого культового эпизода!

«Криминальное чтиво» / Pulp Fiction (1994)

Благодаря этой ленте Квентин Тарантино раз в навсегда переехал с «задворок кинематографа» на широкий бульвар голливудских звезд… Но, как это ни странно, несмотря на успех «Бешеных псов» режиссеру пришлось лично убеждать многих актеров принять участие в своем новом проекте. Например, Ума Турман согласилась сыграть свою культовую героиню Мию Уоллес только после того, как Квентин несколько раз прочитал ей сценарий по телефону.

Топ-сцена: немного потрепанная после спасительного укола адреналина в сердце, но все равно блистательная Ума Турман рассказывает… анекдот, тот самый, который по истории ее героине уже приходилось «травить» в пилоте сериала, сюжет которого, кстати, совпадает со следующим тарантиновским бестселлером «Убить Билла»!

«Убить Билла» / Kill Bill (2003)

История о жестокой мести обиженной невесты-киллера зародилась у Квентина еще на съемках «Криминального чтива»: они с Умой обсуждали, какой фильм станет их следующим совместным детищем, и сошлись на том, что лента должна быть обязательно в стиле кунг-фу-эпопей 70‒х с Брюсом Ли (правда, Тарантино настаивал на желтом тренировочном костюме, а Ума хотела свадебное платье)...

Топ-сцена: пятиминутная самурайская дуэль «невесты» (Турман) и О-Рен Иши (Люси Лиу) в злачном заведении «Дом голубых листьев». Здесь есть все: японская панк-группа, исполняющая песни из анимэ, падающий снег, бездонное ночное небо и реки крови, стекающие в фэн-шуй-фонтан… Короче, мечта любого киноэстета!