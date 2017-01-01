Пять гениальных лайфхаков, которые сделают из вас крутого фотографа
- Сьогодні, 13:04
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Неважно, новичок вы в фотографии или эксперт, иногда идеальный кадр требует непомерных усилий и кучу времени.
Профессиональный фотограф из Южной Африки Шелдон Эванс поделился несколькими советами, которые помогут сохранить не только время, но и нервы.
В своем коротком видео Эванс демонстрирует пять способов, как сделать кадр высокого качества при помощи обычных предметов, которые есть у каждого из нас дома.
Сам Шелдон Эванс известный свадебный фотограф в Йоханнесбурге, а его видеоблог в YouTube быстрыми темпами приобретает популярность.
Джерело: BigPicture