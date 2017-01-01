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    Пять гениальных лайфхаков, которые сделают из вас крутого фотографа

    • Сьогодні, 13:04
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    Неважно, новичок вы в фотографии или эксперт, иногда идеальный кадр требует непомерных усилий и кучу времени.

    Профессиональный фотограф из Южной Африки Шелдон Эванс поделился несколькими советами, которые помогут сохранить не только время, но и нервы.

    В своем коротком видео Эванс демонстрирует пять способов, как сделать кадр высокого качества при помощи обычных предметов, которые есть у каждого из нас дома.

    Сам Шелдон Эванс известный свадебный фотограф в Йоханнесбурге, а его видеоблог в YouTube быстрыми темпами приобретает популярность.

    Джерело: BigPicture

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