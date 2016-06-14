Пять самых ожидаемых сериалов этой зимы



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Громкие премьеры и продолжения

«Шерлок», 4 сезон с 1 января

Такой ожидаемый сезон нового «Шерлока» традиционно порадовал своих поклонников выходом в новогодние праздники.

Первый эпизод, который многие уже успели посмотреть, создатели проекта назвали «Шесть Тэтчер». Те, кто читал произведения Артура Конан Дойла, должны помнить рассказ «Шесть Наполеонов». Он вошел в серию «Возвращение Шерлока Холмса». В этом рассказе детектив расследует таинственную историю, связанную с гипсовыми бюстами Наполеона и черной жемчужиной Борджиа. Если провести аналогию, то современный Шерлок будет расследовать историю с шестью гипсовыми бюстами Тэтчер.

«Табу», с 7 января

Этот сериал стоит посмотреть хотя бы потому, что главная роль в нем досталась Тому Харди. Вряд ли он стал бы принимать участие в чем-то малостоящем. Историко-драматический телепроект расскажет об аферисте Джеймсе Кезиахе Делейни, который вернулся в Англию из Африки с четырнадцатью украденными алмазами, чтобы отомстить за смерть своего отца. Искатель приключений будет строить свою собственную корабельную империю в начале 1800-х годов.

«Родина», 6 сезон с 15 января

Спустя несколько месяцев после событий предыдущего сезона, Кэрри вернулась в США и живёт в Бруклине, Нью-Йорке. Сейчас она работает в фонде, чьим усилием является оказание помощи мусульманам, живущим в США. Сезон включает президентские выборы, и его действия разворачиваются между днём выборов и днём инаугурации. Сезон также будет обсуждать Совместный всеобъемлющий план действий.

«Девочки», 6 сезон с 12 февраля

В шестом и, как известно, заключительном сезоне главные героини предпримут последнюю попытку повзрослеть. Каждая из них продолжит поиски своей любви, места в жизни, совершая ошибки, падая и поднимаясь. Но, как пообещали создатели сериала, все они в конечном счете будут счастливы. Настолько, насколько это возможно с «Девочками».