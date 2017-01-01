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    Роберт Дауни – младший засветился в новом трейлере «Человека-паука»

    • Сьогодні, 13:32
    • Розсилка

    Фильм рассказывает знакомую многим по оригинальной франшизе историю обычного школьника Питера Паркера

    В минувшие выходные создатели фильма «Человек-паук: Возвращение домой» показали фанатам, ожидающих выхода блокбастера, сразу три новых постера, а вчера представили и свежий трейлер.

    Фильм рассказывает знакомую многим по оригинальной франшизе историю обычного школьника Питера Паркера (Том Холланд), которые приобретает особые способности после укуса радиоактивного паука. С «великой силой приходит и великая ответственность», как говорил дядя Питера Бэн, и юноша решает стать героем и помогать людям. Однако в этом фильме Человек-паук далеко не единственный из тех, кто спешит на помощь нуждающимся и сражается со злом — в мире Питера существуют и другие Мстители, и новоиспеченному супергерою придется учиться сосуществовать с ними.

    В фильме, помимо Холланда, который как персонаж киновселенной Marvel дебютировал в картине «Первый мститель: Противостояние» (Captain America: Civil War), также снялись Роберт Дауни – младший, Мариса Томей, Дональд Гловер и другие звезды. В российский прокат лента Джона Уоттса выйдет 6 июля.

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