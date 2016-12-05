  1. Головна
  2. Скотч
  3. Відео
    Відео

    «С любовью, Винсент»: трейлер первого анимационного фильма, полностью нарисованного масляными красками

    • Сьогодні, 12:19
    • Розсилка

    Опубликовали трейлер первого в мире полностью нарисованного красками на холсте полнометражного анимационного фильма «С любовью, Винсент» (Loving Vincent). Он посвящён жизни Винсента Ван Гога и находился в разработке почти шесть лет.

    Сначала фильм сняли с участием актёров, затем каждый из 62 450 кадров вручную воссоздали масляными красками 115 живописцев в той же технике, в которой работал Ван Гог. Кроме того, в анимацию включили 94 картины нидерландского художника.

    Читайте також

    Авторы сценария и режиссёры – Дорота Кобеля и Хью Велчман. За дальнейшей информацией о выходе фильма можно следить на Twitter и Facebook.

    Джерело: cameralabs.org

    Читайте також
    трейлер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ