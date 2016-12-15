Секс, пытки, Джеймс Франко и Памела Андерсон в трейлере фильма «Институт»
- Сьогодні, 14:16
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В сети появился трейлер фильма «Институт» с Джеймсом Франко в роли доктора-маньяка.
Действие картины разворачивается в Балтиморе конца XIX века: молодая девушка Изабель Портер глубоко опечалена ранней смертью родителей.
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Чтобы отвлечься от грустных мыслей, девушка решает пройти курс лечения в Rosewood Institute, пишет журнал Elle. Решение оказывается опрометчивым, поскольку «исцелять» в стенах Института решают при помощи сексуального насилия, модификации личности и прочих жестоких экспериментов.