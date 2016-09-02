Сергей Михалок представил видеоклип на песню «Брежнев»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Группа Сергея Михалка выпустила провокационное видео.

Премьера нового видео сопровождается следующими словами на официальной странице «Ляпис-98» в соцсети Facebook:

«Возрождённому Космическому Цирку Аутсайдеров, Родоначальникам жанра «радикальный шансон» исполняется один год! По случаю празднования юбилея, мы выпустили видеоклип на новую песню нашего коллектива - «Брежнев»! Вперёд на встречу с Прекрасным!».

Ну что ж, Scotch поздравляет Сергея Михалка и его коллектив «Ляпис-98» с маленьким юбилеем!







