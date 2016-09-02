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    Сергей Михалок представил видеоклип на песню «Брежнев»

    • Сьогодні, 14:07
    • Розсилка

    Группа Сергея Михалка выпустила провокационное видео.

    Премьера нового видео сопровождается следующими словами на официальной странице «Ляпис-98» в соцсети Facebook:

    «Возрождённому Космическому Цирку Аутсайдеров, Родоначальникам жанра «радикальный шансон» исполняется один год! По случаю празднования юбилея, мы выпустили видеоклип на новую песню нашего коллектива - «Брежнев»! Вперёд на встречу с Прекрасным!».

    Ну что ж, Scotch поздравляет Сергея Михалка и его коллектив «Ляпис-98» с маленьким юбилеем! 



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