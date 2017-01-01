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    Сергей Притула записал дебютный трек с украинской группой

    • Сьогодні, 15:01
    • Розсилка

    Музыканты пригласили для записи летнего трека популярного шоумена

    Знаменитый украинский шоумен Сергей Притула принял участие в записи нового сингла группы «Клей Угрюмого» под названием «Я на неї запав».

    Новый сингл «Я на неї запав» был опубликован на официальной странице группы «Клей Угрюмого» в Facebook.

    Музыканты пригласили для записи летнего трека популярного шоумена Сергея Притулу, заявив, что песня должна стать пособием для всех начинающих пикаперов.  

    «Все просто! Мой кум, продюсер ребят из «Клея», как-то предложил записать совместный трек! А кумовья для меня – это святое! Сказано – сделано!»,  – прокомментировал свой вокальный дебют Притула.

    Отметим, что Клей Угрюмого – это украинская группа, созданная в 2013 году. Музыканты бэнда являются выпускниками шоу Х-фактор (СТБ). 

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