Сергей Притула записал дебютный трек с украинской группой

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Музыканты пригласили для записи летнего трека популярного шоумена

Знаменитый украинский шоумен Сергей Притула принял участие в записи нового сингла группы «Клей Угрюмого» под названием «Я на неї запав».

Новый сингл «Я на неї запав» был опубликован на официальной странице группы «Клей Угрюмого» в Facebook.

Музыканты пригласили для записи летнего трека популярного шоумена Сергея Притулу, заявив, что песня должна стать пособием для всех начинающих пикаперов.

«Все просто! Мой кум, продюсер ребят из «Клея», как-то предложил записать совместный трек! А кумовья для меня – это святое! Сказано – сделано!», – прокомментировал свой вокальный дебют Притула.

Отметим, что Клей Угрюмого – это украинская группа, созданная в 2013 году. Музыканты бэнда являются выпускниками шоу Х-фактор (СТБ).