Сергей Притула записал дебютный трек с украинской группой
- Сьогодні, 15:01
-
Розсилка
Музыканты пригласили для записи летнего трека популярного шоумена
Знаменитый украинский шоумен Сергей Притула принял участие в записи нового сингла группы «Клей Угрюмого» под названием «Я на неї запав».
Новый сингл «Я на неї запав» был опубликован на официальной странице группы «Клей Угрюмого» в Facebook.
Музыканты пригласили для записи летнего трека популярного шоумена Сергея Притулу, заявив, что песня должна стать пособием для всех начинающих пикаперов.
«Все просто! Мой кум, продюсер ребят из «Клея», как-то предложил записать совместный трек! А кумовья для меня – это святое! Сказано – сделано!», – прокомментировал свой вокальный дебют Притула.
Отметим, что Клей Угрюмого – это украинская группа, созданная в 2013 году. Музыканты бэнда являются выпускниками шоу Х-фактор (СТБ).