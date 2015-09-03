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    Шнуров опубликовал в сети 10-минутный клип на песню «Экстаз»

    • Сьогодні, 06:31
    • Розсилка

    Группа «Ленинград» 27 апреля выложила в Интернет свой новый клип на песню «Экстаз».

    По словам Сергея Шнурова, этот клип стал прорывом за привычный для группы формат: «На сей раз он будет длиться 11 минут, мы приближаемся к формату большого кино».

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    Главные роли в клипе сыграли Светлана Ходченкова и Антон Филипенко.

    Рассказывая о новом клипе «Лининграда» Сергей Шнуров отметил: «Это столкновение двух Россий. Одна, которая уехала из России лет 20 назад и случайно вернулась, а вторая работает на заправке». По словам музыканта, хотя в клипе и есть постельные сцены, но маркировку 18+ ему присваивать не будут. «Я первую порнографию видел в первом классе. И нисколько не жалею об этом», - поделился Шнуров.



    Режиссёр ролика Анна Пармас. Ранее она уже работала с «Ленинградом» над клипами «В Питере пить», «ЗОЖ», «Экспонат», «V.I.P.».


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