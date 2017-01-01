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    Скрытые монтажные склейки из «Бёрдмэна» собрали в одном видео

    • Сьогодні, 12:35
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    В подборку вошли 28 переходов, тщательно замаскированных создателями фильма.

    Канадский монтажер Гаррисон Эджкомб выложил четырехминутное видео, в котором собрал скрытые монтажные склейки из «Бёрдмэна» Алехандро Иньярриту.

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    Хотя картина снималась таким образом, чтобы создать у зрителя ощущение непрерывной съемки, на самом деле склеек в ней несколько десятков — автору ролика удалось обнаружить 28 из них.

    «В этом видео я анализирую замаскированные склейки в фильме Иньярриту. Я делаю это не потому, что хочу развенчать иллюзию о бесшовности картины, а потому, что хочу выразить восхищение тем, насколько хорошо здесь все сделано», — отметил Эджкомб в подписи к ролику.

    Джерело: Bird In Flight

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