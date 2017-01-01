Скрытые монтажные склейки из «Бёрдмэна» собрали в одном видео

Канадский монтажер Гаррисон Эджкомб выложил четырехминутное видео, в котором собрал скрытые монтажные склейки из «Бёрдмэна» Алехандро Иньярриту.

Хотя картина снималась таким образом, чтобы создать у зрителя ощущение непрерывной съемки, на самом деле склеек в ней несколько десятков — автору ролика удалось обнаружить 28 из них.

«В этом видео я анализирую замаскированные склейки в фильме Иньярриту. Я делаю это не потому, что хочу развенчать иллюзию о бесшовности картины, а потому, что хочу выразить восхищение тем, насколько хорошо здесь все сделано», — отметил Эджкомб в подписи к ролику.