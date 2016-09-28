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    Студия показала декорации и спецэффекты для сериала «Табу»

    • Сьогодні, 14:16
    • Розсилка

    Лондонская студия визуальных эффектов BlueBolt выложила видео о своей работе над спецэффектами для сериала «Табу» с Томом Харди.

    В видео BlueBolt делает акцент на работе с пейзажами и фоном.

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    Например, сцену с всадником на мосту снимали на фоне зеленого экрана, а вид города и сам мост были добавлены в процессе постобработки. Так же снимали сцену с женщиной, которая прыгает с моста.

    В других эпизодах показывается, как декорации на съемках комбинировались со спецэффектами. К примеру, для сцен в городе и в порту зеленым экраном закрыли современные здания, чтобы потом заменить их на дома другой эпохи. При этом здания на переднем плане постобработка не затронула.

    Джерело: Bird In Flight

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