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    Суперблондинка Оля Полякова представила свою версию песни «Тает лед» «Грибов»

    • Сьогодні, 18:51
    • Розсилка
    Оля Полякова
    Оля Полякова

    Певица исполнила популярный трек рэп-коллектива

    Главная блондинка страны Оля Полякова во время концертного тура представила свою версию вирусной песни «Тает лед» рэп-коллектива «Грибы».

    Полякова снимала видео для собственного блога, и, поддавшись моде, записала ролик, где исполняет известный трек.

    Кроме того, в видеоблоге запечатлены будни тура певицы.

    Напомним, ролик группы «Грибы» «Между нами тает лед» набирает популярность буквально со скоростью света. Клип уже успело посмотреть порядка 26 миллионов человек на YouTube.

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