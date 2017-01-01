Суперблондинка Оля Полякова представила свою версию песни «Тает лед» «Грибов»
- Сьогодні, 18:51
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Розсилка
Оля Полякова
Певица исполнила популярный трек рэп-коллектива
Главная блондинка страны Оля Полякова во время концертного тура представила свою версию вирусной песни «Тает лед» рэп-коллектива «Грибы».
Полякова снимала видео для собственного блога, и, поддавшись моде, записала ролик, где исполняет известный трек.
Кроме того, в видеоблоге запечатлены будни тура певицы.
Напомним, ролик группы «Грибы» «Между нами тает лед» набирает популярность буквально со скоростью света. Клип уже успело посмотреть порядка 26 миллионов человек на YouTube.