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    Супермодели Белла и Джиджи Хадид зачитали рэп в нижнем белье

    • Сьогодні, 17:01
    • Розсилка

    Бекстейдж показа нижнего белья Victoria's Secret - веселое местечко! И супермодели развлекались как могли.

     Сестры Белла и Джиджи Хадид подхватили музыкальную эстафету и исполнили экспромтом песню Starships Ники Минаж, пишет журнал Elle.

     «Я знаю, как читать рэп!», - воскликнула Джиджи и доказала это на деле. Ники Минаж так понравилась кавер-версия, что она выложила ее в своем инстаграме. Результат? 2 миллиона просмотров за сутки!

    #Bella #Gigi

    Видео опубликовано Nicki Minaj (@nickiminaj)

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