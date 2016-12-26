Супермодели Белла и Джиджи Хадид зачитали рэп в нижнем белье

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Бекстейдж показа нижнего белья Victoria's Secret - веселое местечко! И супермодели развлекались как могли.

Сестры Белла и Джиджи Хадид подхватили музыкальную эстафету и исполнили экспромтом песню Starships Ники Минаж, пишет журнал Elle.

«Я знаю, как читать рэп!», - воскликнула Джиджи и доказала это на деле. Ники Минаж так понравилась кавер-версия, что она выложила ее в своем инстаграме. Результат? 2 миллиона просмотров за сутки!