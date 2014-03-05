Так танцует Мишель: пять лучших танцев самой яркой первой леди США
- Сьогодні, 14:28
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Мишель Обаму называют одной из самых любимых первых леди Америки.
За время правления своего супруга Барака Обамы в качестве президента США, Мишель удалось не только завоевать любовь американцев, но и стать знаковой персоной в индустрии моды, телевидения и музыкальной индустрии.
Миссис Обама не только была признана более влиятельной иконой стиля, чем ее предшественница Жаклин Кеннеди, но и стала первой леди, которой удается успевать все - совмещать активную публичную работу и многочисленные государственные дела с выступлениями в развлекательных телешоу, делая это с присущим ей женским очарованием и невиданной страстью, с которой она отдается всему, за что берется.
Одной из важных составляющих позитивного образа Обамы стал ее живой юмор и, конечно, умение красиво танцевать, ведь каждый из ее зажигательных танцев в свое время становился хитом соцсетей и YouTube, вызывая восхищение публики.
Мы решили вспомнить самые прекрасные моменты, когда Мишель восхищала своим чувством ритма и элегантностью.
Танец на американском Ночном шоу с Джимми Фэллоном
Танец вместе с участниками популярного американского телешоу So You Think You Can Dance
Танец под Uptown Funk Марка Ронсона и Бруно Марса на шоу Эллен Дедженерес
Танец Звездных войн в Белом доме
Танец под песню Бейонсе Move Your Body в одной из средних школ Вашингтона
Джерело: nv.ua