Так танцует Мишель: пять лучших танцев самой яркой первой леди США

Мишель Обаму называют одной из самых любимых первых леди Америки.

За время правления своего супруга Барака Обамы в качестве президента США, Мишель удалось не только завоевать любовь американцев, но и стать знаковой персоной в индустрии моды, телевидения и музыкальной индустрии.

Миссис Обама не только была признана более влиятельной иконой стиля, чем ее предшественница Жаклин Кеннеди, но и стала первой леди, которой удается успевать все - совмещать активную публичную работу и многочисленные государственные дела с выступлениями в развлекательных телешоу, делая это с присущим ей женским очарованием и невиданной страстью, с которой она отдается всему, за что берется.

Одной из важных составляющих позитивного образа Обамы стал ее живой юмор и, конечно, умение красиво танцевать, ведь каждый из ее зажигательных танцев в свое время становился хитом соцсетей и YouTube, вызывая восхищение публики.

Мы решили вспомнить самые прекрасные моменты, когда Мишель восхищала своим чувством ритма и элегантностью.

Танец вместе с участниками популярного американского телешоу So You Think You Can Dance