«Танцующий миллионер» снялся в рекламе грузинского банка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Популярность «танцующего миллионера» Джанлуки Вакки давно вышла за пределы «Инстаграма»: итальянского бизнесмена приглашают на различные ток-шоу или в качестве звезды на закрытые мероприятия.

Теперь Джанлука может похвастаться новым достижением: вместе со своей супругой Джорджией Габриель он снялся в рекламной кампании грузинского банка. На протяжении всего ролика миллионер в образе доброго Санты исполняет вместе с женой зажигательные танцы, благодаря которым пара, к слову, и прославилась. Получилось весело.

This is the TV advertising commercial we did for Bank of Georgia ... Enjoy 2017 @bankofgeorgia #orangesanta #bankofgeorgia #gvlifestyle @jogiorgiajo Видео опубликовано Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) Дек 26 2016 в 6:03 PST

Джерело: graziamagazine.ru