«Танцующий миллионер» снялся в рекламе грузинского банка
- Вчора, 08:31
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Розсилка
Популярность «танцующего миллионера» Джанлуки Вакки давно вышла за пределы «Инстаграма»: итальянского бизнесмена приглашают на различные ток-шоу или в качестве звезды на закрытые мероприятия.
Теперь Джанлука может похвастаться новым достижением: вместе со своей супругой Джорджией Габриель он снялся в рекламной кампании грузинского банка. На протяжении всего ролика миллионер в образе доброго Санты исполняет вместе с женой зажигательные танцы, благодаря которым пара, к слову, и прославилась. Получилось весело.
Джерело: graziamagazine.ru