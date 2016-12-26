  1. Головна
  2. Скотч
  3. Відео
    Відео

    «Танцующий миллионер» снялся в рекламе грузинского банка

    • Вчора, 08:31
    • Розсилка

    Популярность «танцующего миллионера» Джанлуки Вакки давно вышла за пределы «Инстаграма»: итальянского бизнесмена приглашают на различные ток-шоу или в качестве звезды на закрытые мероприятия.

    Теперь Джанлука может похвастаться новым достижением: вместе со своей супругой Джорджией Габриель он снялся в рекламной кампании грузинского банка. На протяжении всего ролика миллионер в образе доброго Санты исполняет вместе с женой зажигательные танцы, благодаря которым пара, к слову, и прославилась. Получилось весело.

    This is the TV advertising commercial we did for Bank of Georgia ... Enjoy 2017 @bankofgeorgia #orangesanta #bankofgeorgia #gvlifestyle @jogiorgiajo

    Видео опубликовано Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi)

    Джерело: graziamagazine.ru

    Читайте також
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ