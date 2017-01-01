Тайна Габриэль Шанель: Chanel выпустил мистический фильм с Кристен Стюарт



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сегодня Дом Chanel выпустил первый фильм нашумевшей рекламной кампании линии сумок Chanel's Gabrielle.

Режиссером стал австралиец Даниель Аскилл, обладатель Грэмми за лучшее музыкальное видео, а героиней — американская актриса и модель, амбассадор бренда Кристен Стюарт.

В 1,5-минутном мистическом видео героиня Кристен Стюарт ищет дух Габриэль Шанель и находит его в себе самой.

«То, что мы видим в конце — это поиск Шанель и своего рода борьба с мыслью, что от вас кто-то ускользает," — говорит девушка. «Это жизнеутверждающий ролик, хотя в нем есть что-то потустороннее. Я нахожу имя «Габриэль», нарисованное на окне. И это подтверждение того, что я избранная. Габриэль словно открывается мне, и это делает меня счастливой.»

Джерело: graziamagazine.ru