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    Тайна Габриэль Шанель: Chanel выпустил мистический фильм с Кристен Стюарт

    • Сьогодні, 11:09
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    Сегодня Дом Chanel выпустил первый фильм нашумевшей рекламной кампании линии сумок Chanel's Gabrielle.

    Режиссером стал австралиец Даниель Аскилл, обладатель Грэмми за лучшее музыкальное видео, а героиней — американская актриса и модель, амбассадор бренда Кристен Стюарт.

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    В 1,5-минутном мистическом видео героиня Кристен Стюарт ищет дух Габриэль Шанель и находит его в себе самой.

    «То, что мы видим в конце — это поиск Шанель и своего рода борьба с мыслью, что от вас кто-то ускользает," — говорит девушка. «Это жизнеутверждающий ролик, хотя в нем есть что-то потустороннее. Я нахожу имя «Габриэль», нарисованное на окне. И это подтверждение того, что я избранная. Габриэль словно открывается мне, и это делает меня счастливой.»

    Джерело: graziamagazine.ru

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