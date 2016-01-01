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    Украинский монтажер собрал 200 фильмов, которыми запомнится 2016-й, в одном ролике

    • 19 Грудня, 17:50
    • Розсилка

    Никита Малько в одном видео собрал кадры из картин, вышедших на широкий экран в течение последнего года

    Украинский монтажер Никита Малько опубликовал на своем канале в Vimeo восьмиминутное видео, где собрал кадры из фильмов, вышедших на большой экран в 2016 году.

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    По его словам, в подборку попали сцены из около 200 картин, среди них — «Прибытие», «Чудо на Гудзоне», «Фантастические твари и где они обитают», «Любой ценой», «Пассажиры», «Девушка в поезде» и многие другие.

    С полным списком вошедших в нарезку фильмов и моментов, когда они были использованы, можно ознакомиться в персональном блоге автора. В прошлом году он также публиковал аналогичное видео, посвященное лучшим фильмам 2015-го.

    Movies 2016 from Nikita Malko on Vimeo.

    Джерело: Bird In Flight

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