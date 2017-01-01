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    Украинский журнал показал, как снимали обложку с Джамалой

    • Сьогодні, 12:29
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    Украинская певица Джамала
    Elle.ua
    Украинская певица Джамала

    Украинский журнал Elle опубликовал видеоролик с фрагментами съемки обложки с победительницей «Евровидения-2016» певицей Джамалой.

    Невероятные экзотические цветы, распущенные волосы и одежда пастельных тонов – все это смотрится очень гармонично и отражает внутренний мир украинской певицы, которая украсит майскую обложку журнала Elle.

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    Напомним, что украинская певица и тренер «Голосу країни – 7» Джамала не так давно посвятила жениху новую песню и опубликовала в соцсети романтическую фотосессию с женихом

    Съемки проходили в Вильнюсе, куда певица приехала с концертом.

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