Украинский журнал показал, как снимали обложку с Джамалой

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Elle.ua Украинская певица Джамала

Украинский журнал Elle опубликовал видеоролик с фрагментами съемки обложки с победительницей «Евровидения-2016» певицей Джамалой.

Невероятные экзотические цветы, распущенные волосы и одежда пастельных тонов – все это смотрится очень гармонично и отражает внутренний мир украинской певицы, которая украсит майскую обложку журнала Elle.

Напомним, что украинская певица и тренер «Голосу країни – 7» Джамала не так давно посвятила жениху новую песню и опубликовала в соцсети романтическую фотосессию с женихом.

Съемки проходили в Вильнюсе, куда певица приехала с концертом.