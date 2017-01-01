«Уйди, противный»: фейковое видео Трампа и Папы Римского взорвало сеть

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Видео с этим моментом облетело весь интернет и набрало кучу лайков

Президент США Дональд Трамп во время визита в Ватикан попытался взять Папу Римского за руку, но тот оттолкнул его ладонь. Такое видео показал в своей развлекательной передаче американский телеведущий Джимми Киммел, и многие сразу заметили, что это фейк. Но пользователи сошлись во мнении, что если бы это реально произошло, они вряд ли были бы шокированы.

Американскому президенту Дональду Трампу снова удалось стать звездой интернета. На этот раз он попытался взять Папу Римского за руку, но тот явно был не в восторге от такого жеста. Видео с этим моментом облетело весь интернет и набрало кучу лайков.



Подвох в том, что эта запись была показана в развлекательной передаче известного американского телеведущего Джимми Киммела и оказалась фейком. Заметить это не трудно, если приглядеться к рукаву президента на общем плане и на крупном. На общем плане видна белая манжета, слишком сильно выбивающаяся из рукава. Более реалистичное видео удалось сделать другому американскому телеведущему — Джимми Фэллону: в нем нет крупного плана, поэтому заметить, что ролик — подделка, не так просто.

Источник: Medialeaks