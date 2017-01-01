В Милане расцвела долина тюльпанов

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Огромная долина тюльпанов расцвела в итальянском городке Корнаредо, что находится в нескольких километрах от Милана.

Выращиванием тюльпанов вблизи Милана занимается голландец Эдвин Куман. Вместе со своей подругой Нитсуэ Воланиос в Италии мужчина высадил более 180 сортов цветов.

Для посетителей тюльпановое поле открыли во вторник, 28 марта. За несколько дней его уже посетили тысячи людей. Чтобы погулять по плантации, надо купить два тюльпана стоимостью по полтора евро.

Тюльпаны будут цвести еще три недели. Ожидают, что за это время плантацию посетят 25 тысяч человек.

Джерело: 24 канал