В Одессе сняли видеоклип про макароны

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Эксцентричная группа «Какаха» выпустила новое музыкальное видео на композицию «Macarone», которое впечатлило пользователей соцсетей своим сюрреалистическим сюжетом.

Песню солисты группы исполняют на французском.

Их головы находятся в тарелках, поданных влюбленной парочке в качестве гарнира к макаронам. Параллельно в клипе развивается сюжетная линия разъяренного мужчины с молотком и кастрюлей в руках, который идет по ночной Одессе.

Группу «Какаха» создали скрипачка из военного оркестра Екатерина Кириленкова, врач Михаил Первак, преподаватель-маркетолог Мария Левина и инженер-технолог Сергей Костюк. А само название — тест на чувство юмора. За ним скрывается желание походить на знаменитых норвежских A-Ha, то есть быть «как Аха». Ребята играют электронную и живую музыку с юмористическими песнями собственного сочинения, пишет Культометр.

По словам ребят, музыка для них – скорее хобби, каждый участник группы продолжает работать по профессии.