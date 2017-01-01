В сети появилось новое промо «Игры престолов»

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Премьера нового сезона состоится через несколько месяцев

Авторы сериала «Игра престола» опубликовали новый промо-ролик седьмого сезона популярной фантастической саги.

На видео, которое имеет название Long Walk («Долгий путь»), показано как Серсея Баратеон (Ланнистер), Дейнерис Таргариен и Джон Сноу идут к своим тронам. Ранее сообщалось, что премьера седьмого сезона «Игры престолов» состоится 16 июля этого года. Пост в официальном микроблоге картины в Twitter сопровождался первым тизером. Новый сезон станет предпоследним в «Игре престолов» и будет состоять из шести эпизодов.

Фэнтези-сериал «Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. На счету шоу 10 номинаций на премию «Эмми». Его литературной основой стала серия книг Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени».