В сети появилось видео 9-летней Кейт Миддлтон



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Будущая герцогиня в венке и пышном платье невесты

Отыскать архивные фото или видеоматериалы Кэтрин практически невозможно. Старые снимки могут стать достоянием общественности, только если журналистам удастся хорошенько поработать и заполучить их, пишет журнал Elle.

Ну, или с королевской милости Букингемского дворца. Так вчера издание Daily News опубликовало эксклюзивное видео, на котором 9-летняя Кейт и 7-летняя Пиппа выступают подружками невесты на свадьбе своего дяди Гэри Голдсмита в 1991 году. Что сказать, даже 25 лет назад улыбка Кейт все так же лучезарна и запоминающаяся.







