  1. Головна
  2. Скотч
  3. Відео
    Відео

    В сети появилось видео 9-летней Кейт Миддлтон

    • Сьогодні, 00:30
    • Розсилка

    Будущая герцогиня в венке и пышном платье невесты

    Отыскать архивные фото или видеоматериалы Кэтрин практически невозможно. Старые снимки могут стать достоянием общественности, только если журналистам удастся хорошенько поработать и заполучить их, пишет журнал Elle.

    Читайте також

    Ну, или с королевской милости Букингемского дворца. Так вчера издание Daily News опубликовало эксклюзивное видео, на котором 9-летняя Кейт и 7-летняя Пиппа выступают подружками невесты на свадьбе своего дяди Гэри Голдсмита в 1991 году. Что сказать, даже 25 лет назад улыбка Кейт все так же лучезарна и запоминающаяся. 



    Читайте також
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ