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    В сети появился первый трейлер сиквела «Приключений Паддингтона»

    • Сьогодні, 13:47
    • Розсилка

    В 2014 году на экраны вышел фильм «Приключения Паддингтона», главным героем которого стал обаятельный медведь.

    Фильм стал коммерчески успешным, собрав 259 млн долларов, поэтому сиквел был лишь вопросом времени. И вот в сети появился первый трейлер «Приключений Паддингтона 2».

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    Режиссёром фильма «Приключения Паддингтона 2» стал Пол Кинг, снявший также и первую часть. В главных ролях снялись всё те же актёры: Хью Бонневиль («Аббатство Даунтон»), Бен Уишоу («Облачный атлас»), Джим Бродбент («Гарри Поттер и Принц-полукровка»), Салли Хокинс («Двойник»). Также к актёрскому составу присоединились Брендан Глисон («Рок-волна») и Хью Грант («Дневник Бриджит Джонс»).

    Фильм «Приключения Паддингтона 2» продолжит историю милого медвежонка, прибывшего в Англию. В этот раз зрителей ждут новые герои: легендарный актёр, который хочет вернуть былую славу и авторитетный взломщик сейфов. Оба они окажутся в водовороте необычайных событий, главным героем которых станет Паддингтон.

    Джерело: popcornnews

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