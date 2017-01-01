В сети появился первый трейлер сиквела «Приключений Паддингтона»

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В 2014 году на экраны вышел фильм «Приключения Паддингтона», главным героем которого стал обаятельный медведь.

Фильм стал коммерчески успешным, собрав 259 млн долларов, поэтому сиквел был лишь вопросом времени. И вот в сети появился первый трейлер «Приключений Паддингтона 2».

Режиссёром фильма «Приключения Паддингтона 2» стал Пол Кинг, снявший также и первую часть. В главных ролях снялись всё те же актёры: Хью Бонневиль («Аббатство Даунтон»), Бен Уишоу («Облачный атлас»), Джим Бродбент («Гарри Поттер и Принц-полукровка»), Салли Хокинс («Двойник»). Также к актёрскому составу присоединились Брендан Глисон («Рок-волна») и Хью Грант («Дневник Бриджит Джонс»).

Фильм «Приключения Паддингтона 2» продолжит историю милого медвежонка, прибывшего в Англию. В этот раз зрителей ждут новые герои: легендарный актёр, который хочет вернуть былую славу и авторитетный взломщик сейфов. Оба они окажутся в водовороте необычайных событий, главным героем которых станет Паддингтон.

Джерело: popcornnews