В сети появился первый трейлер «Звездные войны: Последние джедаи»
- Сьогодні, 07:29
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В минувший четверг в Орландо звезды Star Wars отпраздновали 40-летие франшизы, а сегодня Disney сделала поклонникам саги еще один подарок – первый официальный тизер-трейлер VIII эпизода «Звездных войн» (который в прокате получит название «Последние джедаи») появился в сети.
Короткий видеоролик подтверждает то, о чем и так догадывались фанаты. Фильм, по крайней мере его начало, будет посвящен обучению главной героини современной трилогии «Звездных войн», Рэй.
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В начале видеоролика мы слышим голос Люка Скайуокера, которому и предстоит обучить Рэй мастерству джедая. Не забыли в тизере и про других центральных персонажей: Финна, По Дэмерона, Кайло Рена и даже робота BB-8.
Фильм выйдет на экраны в декабре 2017 года.