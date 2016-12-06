  1. Головна
  2. Скотч
  3. Відео
    Відео

    В сети появился трейлер готической драмы «Моя кузина Рэйчел»

    • Сьогодні, 15:56
    • Розсилка

    В центре сюжета — история молодого, который уверен в причастности двоюродной сестры Рэйчел к с убийству его опекуна

    Оскароносная звезда фильмов «Молодость» Паоло Соррентино и «Лобстер» Йоргоса Лантимоса Рэйчел Вайс сыграла главную роль в готической драме «Моя кузина Рэйчел», основанной на романе Дафны дю Морье 1951 года.

    В центре сюжета — история молодого англичанина Филиппа (Сэм Клафлин), который уверен в причастности двоюродной сестры Рэйчел к с убийству его опекуна. Поклявшись отомстить, он предсказуемо влюбляется в своего врага, которая регулярно подает ему таинственный и очень «полезный для здоровья» чай. Со временем Филипп сходит с ума, а Рэйчел отказывается нести ответственность за его состояние.

    Премьера ленты с ужасающим и одновременно захватывающим сюжетом состоится в июне 2017 года.

    Читайте також
    кино
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ