В сети появился трейлер готической драмы «Моя кузина Рэйчел»

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В центре сюжета — история молодого, который уверен в причастности двоюродной сестры Рэйчел к с убийству его опекуна

Оскароносная звезда фильмов «Молодость» Паоло Соррентино и «Лобстер» Йоргоса Лантимоса Рэйчел Вайс сыграла главную роль в готической драме «Моя кузина Рэйчел», основанной на романе Дафны дю Морье 1951 года.

В центре сюжета — история молодого англичанина Филиппа (Сэм Клафлин), который уверен в причастности двоюродной сестры Рэйчел к с убийству его опекуна. Поклявшись отомстить, он предсказуемо влюбляется в своего врага, которая регулярно подает ему таинственный и очень «полезный для здоровья» чай. Со временем Филипп сходит с ума, а Рэйчел отказывается нести ответственность за его состояние.

Премьера ленты с ужасающим и одновременно захватывающим сюжетом состоится в июне 2017 года.