В соцсетях раскритиковали экстремальную фотосессию модели на крыше небоскреба в Дубае



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Видеоролик, запечатлевший съемку фотосессии, уже собрал более 700 тысяч просмотров.

Модель Виктория Одинцова опубликовала в своем инстаграме видеоролик, сделанный на крыше небоскреба в Дубае и запечатлевший, как девушка без страховки повисла на высоте нескольких сотен метров, держась за руку оператора.

Поступок девушки вызвал неоднозначную реакцию у ее поклонников,отмечает TJournal: в комментариях к видео многие из них раскритиковали Одинцову и обвинили в погоне за лайками подписчиков. «Что только не сделаешь ради лайков. Вика за деньги, фотки для инстаграма и халявный отдых что угодно сделает», — написала одна из подписчиц.

Процесс съемки фотосессии показан в шестиминутном видео, опубликованном на канале Mavrin Studios Live в YouTube.