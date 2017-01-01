Важность интернета доказали в рекламе о скучных котах и унылых мужьях

В Forsman аnd Bodenfors отметили, что конкуренты Telia в своей рекламе советуют людям отключать устройства, чтобы наслаждаться жизнью и ловить момент.

Агентство посчитало такую аргументацию странной, поскольку операторы зарабатывают на продаже трафика. Вместо этого Forsman аnd Bodenfors решило показать, что жизнь в интернете довольно интересная.

Герой первого ролика грустно смотрит на своего кота. Диктор рассуждает о том, что домашние коты могут за всю жизнь только один раз сделать что-нибудь забавное, а коты в интернете делают что-то забавное постоянно. Героиня второго ролика выслушивает рассуждения своего мужа об искусстве эпохи Возрождения и американской политике. Диктор признает, что ее муж интересен, но не настолько, как чужие мужья в интернете. Герой третьего ролика решает сфотографировать новорожденного ребенка сразу после того, как взял его на руки. «Впервые взять новорожденного на руки — один из самых больших моментов в жизни. Что может сделать его еще совершеннее? Лайки!» — говорит диктор.